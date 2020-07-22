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В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО



Фото: Сергей Маркелов

Мультимедийная выставка о знаменитом русском старце архимандрите Иоанне Крестьянкине, который с 1967 по 2006 год жил в Псково-Печерском монастыре, открылась сегодня в стенах обители.



Фото: Сергей Маркелов

К жителям города и паломникам, собравшимся на мероприятие, обратился благочинный Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор. Он подчеркнул, что в этом году отмечается 110-летие со дня рождения отца Иоанна. Выставка, посвященная его жизни, создавалась в память о старце. Знаменательно, что открытие выставки, намеченное на апрель, из-за карантина перенесенное на 1 августа, совпало с Днем памяти преподобного Серафима Саровского, который во многом повлиял на отца Иоанна.



Фото: Елена Мокриковская

По словам отца Гавриила, открытие выставки стало особенным для жителей Печор и братии монастыря. Он отметил, что выставка замечательная, знаменующая живую связь времен и поблагодарил митрополита Псковского и Порховского за благословение этой инициативы.



Фото: Елена Мокриковская

В приветственных словах гости выставки - представители администрации Псковской и области и Печорского района - отмечали, что данная выставка имеет не только духовное значение в жизни монастыря, но огромное значение для культурной жизни муниципалитета и всего региона в целом и призвали посетителей соблюдать все санитарные нормы и социальную дистанцию (в помещении может находиться одновременно не более 5 человек).



Фото: Елена Мокриковская

Посетители выставки могут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнать о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца».

Кроме того, зрители познакомятся с «историями о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям». А в одном из семи залов выставки - зале писем - можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В другом зале - книг - посетители смогут познакомиться с изданиями его трудов.

Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября.

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культура» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».