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ФОТОФАКТ: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря

В Псково-Печерском монастыре начался сбор урожая. В сообществе монастыря «ВКонтакте» появились снимки с морковного поля. Сбором ранней моркови занялись добровольные помощники обители.

«А на монастырских полях вовсю кипит работа», - так снимки подписали в сообществе.

Фотографии корнеплодов произвели большое впечатление на подписчиков группы. «На монастырских-богатырских полях - и морковка богатырская!» «Вот это морковка! И так рано!» «Прям царская!»

Несколькими днями ранее под стенами монастыря проходил сбор урожая лука. Самому младшему помощнику обители на луковом поле Николаю оказалось всего 10 месяцев. Луковицы на просушку разложили на крепостной стене.