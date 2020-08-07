←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё События 07.08.2020 16:220 Псковское «Сретение»: больше, чем выставка 13.08.2020 14:150 ФОТОФАКТ: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря 13.08.2020 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли 10.08.2020 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове 10.08.2020 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО
Церковь / События

ФОТОФАКТ: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря

13.08.2020 14:15|ПсковКомментариев: 1

В Псково-Печерском монастыре начался сбор урожая. В сообществе монастыря «ВКонтакте» появились снимки с морковного поля. Сбором ранней моркови занялись добровольные помощники обители.

«А на монастырских полях вовсю кипит работа», - так снимки подписали в сообществе.

Фотографии корнеплодов произвели большое впечатление на подписчиков группы. «На монастырских-богатырских полях - и морковка богатырская!» «Вот это морковка! И так рано!» «Прям царская!»

Несколькими днями ранее под стенами монастыря проходил сбор урожая лука. Самому младшему помощнику обители на луковом поле Николаю оказалось всего 10 месяцев. Луковицы на просушку разложили на крепостной стене.

Теги: #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
13.08.2020, 14:151 ФОТОФАКТ: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря 13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 16:573 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове
11.08.2020, 14:390 Выигравшая поездку в Мекку христианка с Кавказа увидит святыни псковской земли 11.08.2020, 13:370 Паломнические поездки на Талабы. РАСПИСАНИЕ 10.08.2020, 21:206 В Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом 10.08.2020, 15:241 Бесплатными ужинами кормят православные волонтеры бездомных в Пскове
10.08.2020, 10:510 Богослужение и праздничная трапеза состоялись в Пскове на месте возрождающегося монастыря Пантелеимона Дальнего. ФОТО 08.08.2020, 11:340 Лучшие студенты российских художественных вузов выехали на пленэр в Псково-Печерский монастырь. ФОТО 07.08.2020, 16:330 Печерскому старцу Агапию посвящена очередная серия проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 07.08.2020, 16:220 Псковское «Сретение»: больше, чем выставка
06.08.2020, 11:070 Выставка «Батюшка» в Псково-Печерском монастыре: от идеи до открытия. ВИДЕО 06.08.2020, 10:240 В честь дня рождения издательства «Вольный Странник» действует скидка 20% на все книги 05.08.2020, 19:151 Побывать на праздничном Валааме и в загадочных Кижах приглашает псковичей «Вольный странник» 05.08.2020, 18:250 Онлайн-лекцию о псковской средневековой фортификации организует храм Александра Невского
04.08.2020, 09:163 Каждую субботу псковичей и гостей города приглашают в организованные поездки на острова Залита и Белов 02.08.2020, 19:170 Научись играть на гитаре: молодежный центр «Троицкий» 02.08.2020, 18:031 Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом  02.08.2020, 10:170 На федеральном канале рассказали об открытии выставки «Батюшка» в Печорах
01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города 01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино
31.07.2020, 09:250 Участник группы «Ленинград» выступит на онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 30.07.2020, 16:070 Один из лучших бас-гитаристов примет участие в онлайн-концерте проекта «Добровольцы культуры» 29.07.2020, 10:492 «Плачущая» икона: как чудотворный образ из Палкинского района стал православной святыней псковичей 29.07.2020, 09:151 Сегодня отмечается 600-летие знамения чудотворного образа Чирской Богородицы
28.07.2020, 15:150 Выставка об Иоанне Крестьянкине откроется в Псково-Печерском монастыре 28.07.2020, 11:500 Торжественными службами и благовестом отмечают Крещение Руси в псковских храмах и монастырях 27.07.2020, 17:480 Здесь русский дух: псковичей приглашают в Пушкинские Горы 26.07.2020, 19:110 Скончался старейший монах Псково-Печерской обители
25.07.2020, 18:310 Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа 25.07.2020, 15:490 В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии 25.07.2020, 14:460 Участники паломнической поездки по Ольгинским местам почтили память великой княгини 24.07.2020, 19:460 Под защитой Ольги: как отметили праздник покровительницы дома святой Троицы в Псковской епархии
24.07.2020, 14:490 Торжественный молебен в честь княгини Ольги прошел в Троицком соборе. ФОТО 24.07.2020, 14:180 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Днем памяти святой княгини Ольги 24.07.2020, 10:010 Стартовала видеотрансляция божественной литургии в день святой Ольги 23.07.2020, 17:570 Началась видеотрансляция Всенощного бдения из Троицкого собора в праздник великой княгини Ольги
22.07.2020, 15:3613 Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь. ФОТО 22.07.2020, 11:180 Перейти Великую вброд приглашают псковичей 24 июля 22.07.2020, 09:220 Настоятель храма Константина и Елены в Пскове ответит на «неудобные вопросы» 21.07.2020, 11:450 Паломнический центр «Троицкий» приглашает в путешествия по святым местам Псковской области
21.07.2020, 09:540 Тур на Талабы организуют для псковичей 25 июля 21.07.2020, 09:360 Студенты-участники археологической экспедиции встретились с митрополитом Тихоном 20.07.2020, 09:470 О подвиге возглавившего «атаку мертвецов» псковича расскажут на онлайн-встрече 19.07.2020, 10:040 Началась видеотрансляция божественной литургии в Неделю 6-ю по Пятидесятнице
18.07.2020, 17:581 Начинается видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 18.07.2020, 13:480 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 17.07.2020, 11:100 12 псковских педагогов получат награды «За нравственный подвиг учителя» 16.07.2020, 16:430 Священник ответил на «неудобный вопрос» о состоянии души изменявшего жене мужчины
16.07.2020, 09:470 В поездку на Талабские острова приглашают псковичей 15.07.2020, 16:204 Сирот в доме трудолюбия навестил митрополит Тихон 15.07.2020, 13:330 Участники паломнической поездки в Никандрову пустынь посетят пять святых источников 15.07.2020, 10:011 Про первых христиан в Пскове расскажет археолог во время онлайн-встречи
14.07.2020, 17:000 Окна в горний мир: псковский художник Аркадий Филинов 13.07.2020, 09:530 Началась видеотрансляция литургии из Успенского храма Псково-Печерского монастыря 12.07.2020, 14:470 Еще один из героев книги «Несвятые святые» рассказал о своей жизни в Печерском монастыре. ВИДЕО 12.07.2020, 09:490 Стартовала онлайн-трансляция богослужения в Псково-Печерском монастыре в День Петра и Павла
11.07.2020, 17:590 Началась видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре 11.07.2020, 17:521 На телеканале «Спас» рассказали о храме под Псковом, горевшем после удара молнии 10.07.2020, 10:520 В День ангела Иоанна (Крестьянкина) состоится прямая трансляция богослужения 10.07.2020, 10:150 Процесс работы иконописцев смогут увидеть псковичи
09.07.2020, 14:579 Парк «Россия — моя история» в Пскове. ЛОНГРИД 09.07.2020, 09:500 Две прямые видеотрансляции из Псково-Печерского монастыря состоятся в выходные. РАСПИСАНИЕ 08.07.2020, 15:050 Самокат получит победитель конкурса рисунков от службы помощи при храме Василия на Горке 08.07.2020, 14:500 Когда псковичам не нужно надевать маску на богослужение, объяснили в епархии
08.07.2020, 11:074 Ее высочество: колокольню Троицкого собора ждет масштабная реставрация 07.07.2020, 10:200 На какие службы могут попасть прихожане, рассказали в Псково-Печерском монастыре 07.07.2020, 08:010 В Ольгин день псковичей зовут перейти реку Великую вброд 06.07.2020, 15:030 Аудиотрансляция богослужений из Псково-Печерского монастыря состоится на этой неделе. РАСПИСАНИЕ
06.07.2020, 14:362 Еще один кот из Псково-Печерского монастыря стал звездой интернета 05.07.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: божественная литургия 04.07.2020, 17:590 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение 03.07.2020, 22:010 Один из старейших монахов Псково-Печерской обители рассказал о себе проекту «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru