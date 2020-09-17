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«Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря

Покров Богородицы — знаковый праздник в православном календаре. Ежегодно 14 октября принято отмечать этот день с большим размахом, согласно всем церковно-народным традициям.

Для подворья Псково-Печерского монастыря этот день всегда особенный: для храма Покрова Пресвятой Богородицы «от Торгу», расположенного здесь, праздник является престольным.

Неслучайно в этот день здесь проводится «Покровский Торг». Нынешний год - не исключение. Помня о традиции, многие мастера и прихожане уже начали приносить на подворье первые изделия для участия в покровской ярмарке.

В связи с предстоящим праздником подворье приглашает всех, кто хотел бы поделиться своими кулинарными и творческими способностями, принести изделия собственного изготовления (можно и не собственного) для проведения большой праздничной Покровской ярмарки.

На ярмарку принимаются:

– Соленья и варенья (с указанием состава).

– Изделия ручной работы: шитье, вязка, мягкие игрушки.

– Сувениры, деревянные досочки, шкатулки, ложки, глиняные изделия.

– Книги, добрые и интересные, для детей и подростков.

Изделия для ярмарки можно приносить на подворье по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 33, предварительно созвонившись с Ириной Назаровой +7 911 359 0932. «Пожалуйста, укажите ваши имена для молебна о здравии», - обратились к псковичам.

Собранные на ярмарке средства пойдут на строительство и содержание подворья.