Церковь / События

О судьбе псковских погостских храмов расскажут на Александро-Невских беседах

В четверг, 15 октября, в 18.00 все желающие приглашаются на очередные Александро-Невские беседы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии, тема встречи - «Погостские церкви в псковской земле».

Лектор - старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр», реставратор археологических материалов, археолог, военный историк Сергей Салмин.

Александро-Невские беседы проходят в формате очных встреч, по адресу: ул. Максима Горького, 67 (остановка Храм Александра Невского). Кроме того, организована онлайн-трансляция лекций.

Все подробности - в группе https://vk.com/club45223105.

Телефон для справок 8-900-996-78-66.