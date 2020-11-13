Церковь / События

Повторные показы фильма о буднях древнего монастыря состоятся в Печорах

10 и 11 декабря в 18.20 в кинозале Печорского РЦК состоятся повторные показы документального фильма о буднях монастыря Дохиар (св. гора Афон) «Где ты, Адам?».

Картина наполнена завораживающими видами и великолепием монастыря. Вместе с тем, это фильм, который способен расставить в нашей жизни все по своим местам. Он затрагивает самые глубины нашего существования. Во время просмотра невольно происходит осознание своей собственной жизни.

Зрителей ждут эстетически прекрасные кадры с закрытого для многих монастыря Дохиар, сокровенные мысли и мудрые изречения геронды Григория (Зумиса). Всё это гармонично сочетается с невероятной красоты музыкальным сопровождением.

Телефон для справок (81148) 2-24-53.

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