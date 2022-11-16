Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях в Доме причта Троицкого собора в Пскове в рамках проекта «Формула семьи» 25 и 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре помощи семье при соборе.
Священник из Санкт-Петербурга протоиерей Александр Дягилев 25 ноября в 18:00 прочитает лекцию на тему «Если мы друг друга не понимаем, значит, не любим?»
«Существует миф, что если мы по-настоящему любим друг друга, то должны друг друга понимать с полуслова, полувзгляда, полужеста, и у нас всё само должно получаться так, чтобы жить "душа в душу". Первый же серьёзный конфликт ставит перед людьми вопрос: "А любим ли мы друг друга"? Или даже так: "А может он(а) меня не любит и никогда и не любил(а)"?» – отметили организаторы мероприятия.
Священник Александр Дягилев поговорит с псковичами на следующие темы:
В субботу 26 ноября в 11:00 также в Доме причта состоится встреча с семейным юристом Любовью Дягилевой. Тема встречи «Взаимоотношения в семье через призму семейного права». Слушатели узнают, как юридически устроены отношения в семье и как можно избежать конфликтов или решить их с помощью семейного права.
На встрече рассмотрят следующие темы:
«На встрече вы сможете задать свои вопросы, придумать лучшее решение проблемы, в игровой форме построить юридические договоренности с членом семьи или будущим супругом», – добавили в Центре помощи семье.