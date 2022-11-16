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Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях

Священник и психолог обсудят с псковичами конфликты в семьях в Доме причта Троицкого собора в Пскове в рамках проекта «Формула семьи» 25 и 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре помощи семье при соборе.

Священник из Санкт-Петербурга протоиерей Александр Дягилев 25 ноября в 18:00 прочитает лекцию на тему «Если мы друг друга не понимаем, значит, не любим?»

«Существует миф, что если мы по-настоящему любим друг друга, то должны друг друга понимать с полуслова, полувзгляда, полужеста, и у нас всё само должно получаться так, чтобы жить "душа в душу". Первый же серьёзный конфликт ставит перед людьми вопрос: "А любим ли мы друг друга"? Или даже так: "А может он(а) меня не любит и никогда и не любил(а)"?» – отметили организаторы мероприятия.

Священник Александр Дягилев поговорит с псковичами на следующие темы:

Что такое любовь?

Откуда берутся конфликты в семьях, как из них выходить?

В субботу 26 ноября в 11:00 также в Доме причта состоится встреча с семейным юристом Любовью Дягилевой. Тема встречи «Взаимоотношения в семье через призму семейного права». Слушатели узнают, как юридически устроены отношения в семье и как можно избежать конфликтов или решить их с помощью семейного права.

На встрече рассмотрят следующие темы:

Муж и жена. Моё, твоё, общее. Кто за что отвечает в нашей семье?

Родители и дети. Есть ли у детей обязанности? Что могут требовать родители?

Семейный бюджет. Кто должен содержать семью?

Наследство. Нужно ли думать об этом сейчас или сами разберутся?

«На встрече вы сможете задать свои вопросы, придумать лучшее решение проблемы, в игровой форме построить юридические договоренности с членом семьи или будущим супругом», – добавили в Центре помощи семье.