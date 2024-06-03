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Фестиваль колокольного искусства состоялся в Пскове

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом» прошёл в Псковской епархии в День Святой Троицы, 23 июня. Об этом сообщает Telegram-канал епархии.

Фото здесь и далее: Ярослав Шувалов

В рамках фестиваля звонари города Пскова, а также приглашённые гости выступили на колокольне Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля, звоннице церкви Успения Божией Матери (с Пароменья), колокольнях храма святых Жен-Мироносиц, Рождества Богородицы Снетогорского женского монастыря, храма святого благоверного великого князя Александра Невского и храма великомученика Димитрия Солунского.

Участниками фестиваля выступили псковские звонари: Олеся Шубина, Александр Легкобитов, Александр Суворов, Матвей Елисеев, Серафим Легкобитов, Варвара Муханова, Данил Шубин и Макарий Постников, а также приглашённый гость звонарь Николо-Архангельского храма города Москвы Светлана Барсукова.

«Звоны над Псковом» прошли по благословению главы Псковской митрополии, митрополита Псковского и Порховского Арсения, при деятельном участии настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского) и старшего звонаря собора Олеси Шубиной, а также при организационно-финансовой поддержке Всероссийского фестиваля православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки» (художественный руководитель - протоиерей Димитрий Кулигин).