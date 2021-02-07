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Заупокойную литию на могиле Павла Адельгейма совершил митрополит Тихон

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской епархии

14 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в храме святых жен-мироносиц города Пскова.

Как сообщает пресс-служба Псковской епархии, по окончании литургии митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом. В дар приходу владыка преподнес икону Собора Псковских святых. Всем богомольцам в этот день были вручены образки Успения Божией Матери.

По завершении богослужения митрополит Тихон совершил заупокойную литию на могиле прежнего настоятеля храма протоиерея Павла Адельгейма.