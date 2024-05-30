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Предметы из разных губерний России представили на выставке в Пскове

Выставка декоративно-прикладного искусства «Кого люблю, того дарю» открылась по благословению настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора иеромонаха Алексия в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Любое доброе дело начинается с молитвы которую прочитал Клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Афанасьев.

Директор этнологического клуба «Параскева» Марина Макарова познакомила присутствующих с экспонатами выставки которые представляют собой предметы из разных губерний России и охватывают разные исторические периоды. Традиционные народные костюмы, праздничные полотенца и лоскутные одеяла, плетеные и тканые пояса, узорное вязание и коллекции кукол - это работы участников «Этнологического клуба "Параскева"» (Санкт-Петербург), объединенные темой свадьбы.

Свадьба и свадебные хлопоты – одно из самых ярких и эмоциональных событий в народной культуре, наполненное глубокой символикой. В различных регионах русской земли свадебные обычаи могли иметь разные названия, но содержание, внутренний смысл и основные действия участников оставались неизменными.

Перед собравшимися выступили солисты фольклорного ансамбля «Славный городок» Виктория Ножко и Нил Никитин, руководитель ансамбля Ирина Никитина музыкальная школа №2 имени Мусорского. Солистки ансамбля «Лель» под управлением Елены Лениной сыграли костям выставки на гуслях.