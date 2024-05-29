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Строительные леса снимают с Успенского собора в Пушкинских Горах

Строительные леса снимают с Успенского собора Святогорского монастыря в Пушкинских Горах 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уже завершена реставрация внешнего контура собора. В связи с этим к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина собор будет полностью освобожден от строительных лесов.

Реставрационные работы продолжатся после юбилейных торжеств и завершатся в конце 2024 года.

Напомним, Святогорский монастырь связан с именем поэта. Живя в Михайловском, Александр Пушкин приходил сюда на поклон могилам предков. 6/18 февраля 1837 года здесь был похоронен и сам поэт.

Некрополь предков поэта, памятник на его могиле и кованое ограждение отреставрированы в 2022 году.