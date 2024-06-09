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Церковь Богоявления Господня в Дедовичском районе оформят в госсобственность

Территориальное управление Росимущества обязали зарегистрировать право федеральной собственности на объект культурного наследия регионального значения «Церковь Богоявления Господня, XIX век», расположенный в деревне Вышегород Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что меры по регистрации права федеральной собственности на объект не приняты. По мнению прокурора, отсутствие собственника препятствует сохранению памятника культуры в связи с невозможностью получения финансовых средств на его реставрацию в рамках реализации государственных программ, а также оформлению религиозными общинами прав безвозмездного пользования или права собственности на указанный объект.

Прокурор просил устранить вышеуказанные нарушения в течение года с момента вступления в законную силу решения суда. Суд удовлетворил требования истца, установив срок исполнения решения суда – в течение года со дня вступления решения суда в законную силу.