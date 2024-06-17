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Посвященную Святогорскому монастырю монографию презентовали в Великих Луках

Презентация монографии протоиерея Михаила Иванова, посвященной Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII - начале XX века, состоялась в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках 18 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского

Важность данного события в своем выступлении отметил кандидат исторических наук, декан социально-гуманитарного факультета, профессор ВЛГАФК, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков. Поздравление прозвучало от руководителя отдела культуры Великолукской епархии Дмитрия Васильева.

Автор монографии - кандидат богословия, настоятель Казанской церкви на Тимофеевой горке в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов - постарался осветить самые важные вопросы исследовательской работы. Рассказал, что интерес к данной теме возник еще в 3-ем классе средней школы, когда он познакомился со Святогорской повестью, записанной со слов старейшего экскурсовода Пушкинского Заповедника Татьяны Мальцевой. Участники встречи с огромным вниманием слушали о Святогорской повести и ее значении для обители, о роли и значении Святогорского монастыря в церковно-общественной жизни России, о настоятелях Святогорского монастыря. Посмотрели отрывок из фильма, который был создан к 450-летию Святых Гор.

Завершила встречу руководитель Музея истории образования в города Великие Луки, член Союза краеведов России, член Союза писателей России, кавалер медали Пушкина, академик Петровской Академии наук и искусств, обладатель медали преподобного Мартирия Зеленецкого Татьяна Дроздова. В соавторстве с протоиреем Михаилом Ивановым в 2022 году ею был подготовлен сборник документально-исторических очерков «Святые Горы».

С монографией протоиерея Михаила Иванова, посвященной Святогорскому мужскому монастырю Псковской епархии в XVIII - начале XX века, можно познакомиться в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Издание с дарственной надписью от автора стало ценным подарком для библиотеки.