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Религиовед рассказал о традициях Дня Святой Троицы

Троица — это один из главных христианских праздников, который отмечается в воскресенье на 50-й день после Пасхи. Он посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и прославлению триединого Бога (Отца, Сына и Святого Духа). В 2024 году православные христиане отметят этот праздник 23 июня.

«Мы празднуем день рождения церкви — день Пятидесятницы, когда на апостолов снизошёл дар Святого Духа — способность говорить на иностранных языках. Существует специальная икона, изображающая этот праздник, на которой над головой каждого апостола виден язычок пламени. Этот праздник очень важен для церкви, потому что он связан с исполнением важного пророчества Иисуса Христа. Он сказал, что пошлёт нам утешителя — Святого Духа. И вот день, когда Святой Дух сошёл на апостолов, мы и отмечаем», — объяснил кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

Александр Невеев отметил, что с течением времени праздник Троицы оброс множеством языческих народных традиций. Например, во многих местах до сих пор существует обычай срубать берёзы и украшать ими храмы. Также считалось, что Троица — это русальская Пасха, то есть праздник, который отмечают умершие духи предков, пишет RuNews24.

«Однако основной смысл Троицы заключается в том, что Святой Дух всегда пребывает с нами. Это помогает нам понять, что мы не должны считать себя равными апостолам. К сожалению, даже в XXI веке множество людей думает, что может получить дар Святого Духа по щелчку пальцев. Также существуют сектантские организации, которые говорят на языках, утверждая, что это ангельские языки. Но это неправильно. Праздник Троицы помогает нам понять, что Святой Дух присутствует в нашей жизни, и нет необходимости в суевериях или искусственном создании чудес путём эмоционального накручивания, как это делают некоторые не очень настоящие религии», — заключил эксперт.

В программе «Пастырь» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июня о значении Дня Святой Троицы предложил поговорить священник отец Антоний.

Напомним, дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское» в Пскове будут курсировать 22 и 23 июня.