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«Пастырь»: Что значит поклоняться Богу? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 мая.

В новом выпуске священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, предложил поговорить о том, что значит поклоняться Богу и как это надо делать. А отправной точкой для обсуждения этой темы стала евангельская история про самарянку - женщину, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца и которая возвестила местным жителям о мессианском служении Иисуса.

«Пастырь» - это программа, в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.