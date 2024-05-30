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Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря примет участие в опере «Евгений Онегин», которая прозвучит 7 июня на главной сцене в Пушкинском заповеднике в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала регент хора Мария Быкова.

Фото: Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря / «ВКонтакте»

«По благословению митрополита Псковского и Порховского Арсения мы принимаем участие в праздновании Пушкинских дней, приуроченных к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Одно из мероприятий, в котором мы участвуем — это музыкально-литературное исполнение оперы "Евгений Онегин" Чайковского», - рассказала Мария Быкова.

Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит на одной сцене с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета. Фрагменты из поэмы Пушкина прочитают выдающиеся театральные актеры современности – Ольга Литвинова и Константин Хабенский. Среди солистов — артисты Большого и Мариинского театров.

«Для нас огромная честь выступать с артистами такого высокого уровня, - подчеркнула Мария Быкова. - Мы исполняем два номера. Один номер с женским хором - Девицы-красавицы. А второй номер в начале второго действия - хор "Вот так сюрприз", исполняем всем нашим смешанным составом. Нужно сказать, что у нас было очень мало времени для подготовки. Буквально мы успели провести четыре репетиции, чтобы это все выучить. Очень сжатые были сроки. И хочу отметить, что такой опыт участия в оперной постановке для нас первый, несмотря на то, что хору уже 100 лет. Именно такая концертная деятельность у хора началась не так давно. В основном мы исполняем на концертах духовные песнопения, романсы, народные, авторские песни. А тут впервые участвуем как хор в оперной постановке. Для нас это новый опыт».

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области сегодня, 6 июня.