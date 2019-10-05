Искусство отражения: древние храмы оживут в совместном проекте Псковского драмтеатра и Псковской митрополии 

Много гостей пришло 10 октября в галерею «Цех» Псковского драматического театра: здесь проходило открытие выставки живописи Елены Черкасовой «Возвращение голубки». Художники, актеры, общественники, священники, неравнодушные к искусству горожане, и еще один очень необычный посетитель. Хотите верьте, хотите нет - в «Цех» прилетел голубь. Красавец редкой окраски, ручной, с колечком на лапке, сидел над входом, пока его не сняли. Улетать он отказывался, в галерее предположили, что у птицы проблемы с координацией - голубь натыкался на стены и упорно залетал внутрь. Голубя спасли, ночь он провел в «Цехе», а потом отправился в надежные руки птицезащитников и до выздоровления будет жить на частной голубятне.
Вот так - необычно, символично и по-доброму стартовал совместный проект Псковского драмтеатра, общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» и Псковской митрополии «Псков в истории православия России», в рамках которого нас ждут уникальные выставки и спектакль.
Проект реализуется в форме православного фестиваля искусств, включающего театральные, музыкальные и художественные события. Партнёры проекта - Псковский драматический театр им.А.С.Пушкина и «Лига молодежи Псковской области». Поддержку проекту оказывают Псковская епархия и министерство культуры РФ.
Две большие баннерные выставки и масштабная сценическая постановка, которые пройдут в Пскове до конца года, по-новому высветят вехи истории древней земли в ее неразрывной связи с православием. Первым же в череде ярких событий стало открытие выставки Елены Черкасовой.
Говоря о живописи этой художницы, живописный ряд «птицы, рыбы, звери, люди» можно продолжать бесконечно: на ее полотнах, по-детски наивных и по-взрослому глубоких, запечатлен весь Божий мир. Взгляд художницы на чувственную сторону жизни неотделим от понимания внутренней духовной сущности всего видимого. Так святые оказываются рядом с обычными людьми (даже внешне они мало чем отличаются), Пушкин садится одесную с Соломоном, а монашки сливаются с образом мифической птицы Сирина - райской птицей, которая иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве.
Открывая выставку «Возвращение голубки», руководитель экспозиционно-выставочного центра ТКД Марина Николаева отметила, что Черкасова переводит сложные темы и материи на язык, понятный даже далеким от церкви людей и «несмотря на кажущуюся простоту работ, они довольно глубоки. Все картины - это «иллюстрации» к священным текстам». Действительно, стилистически работы художницы близки примитивистам - глядя на них, вспоминаешь лубок, Анри Руссо и Нико Пиросмани. Правда, своими корнями живопись уходит не в сказочный традиционализм или поиски экзотического мира, а в образность православия с его символизмом и притчевостью (не случайно в связи с этим и название выставки, которая проходит в Пскове).
На выставке в Пскове представлены 65 работ художницы, которые она создавала с конца 90-х годов и до сегодняшнего дня. Некоторые работы предоставлены прямо из мастерской художницы. Большинство работ художницы в настоящий момент находятся в частных собраниях и музейных коллекциях в разных странах.
Как рассказали Псковской Ленте Новостей в театре, в ноябре состоится открытие двух баннерных выставок, посвященных псковскому зодчеству.
Одна из них отразит памятники церковной и оборонительной архитектуры, построенные псковичами в XVI-XVII веках вне родного города. С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшихся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля - Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и позднее - знаменитого храма Василия Блаженного. Поработали псковичи и в Казани: в память о них в центре города установлен памятник, один из героев которого - знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев.
На баннерных фотографиях выставки, которая будет организована на пряслах Псковского Кремля, оживут и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска - всех российских городов, где оставили свой след псковичи-архитекторы.
По словам куратора выставки главного художника Псковского драматического театра, заслуженного художника Российской Федерации Александра Стройло, в настоящее время уже составлен список иллюстраций для баннерной выставки - это порядка 15 памятников. Некоторые из них не уцелели до наших дней - организаторы используют для их презентации старые фотографии.
Александр Стройло
Кроме того, на всех иллюстрациях будет представлен «псковский бегунок-поребрик», своего рода «товарный знак» псковских зодчих. Его можно увидеть даже на соборе Василия Блаженного в Москве. Бегунок для псковичей имел важный смысл, говорит Александр Стройло. Корни его возникновения глубоки: он берет свои истоки еще в язычестве. В своем устремлении украсить храмовые постройки снаружи псковичи были ограничены особенностями климата и специфики местного стройматериала: известняк осыпался, поэтому орнамент мог идти только в глубину камня.Заняв достойное место на псковских памятниках, бегунок позже стал одним из источников вдохновения для архитектуры модерна.
Вторая баннерная выставка будет экспонироваться на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены - примерно там, где сейчас расположена инсталляция «Россия начинается здесь», на верхнем уровне прогулочной части.
Ее тема перекликается с темой первой выставки, но в данном случае культовая архитектура Пскова будет показана с другого ракурса. Выставка на набережной расскажет о храмах Пскова и области - о том, как они выглядели до революции и как выглядят сейчас. Около 10-20 больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, разместятся на растяжках, устойчивых к порывам ветра.
В список попали церкви, которые и по сей день можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трёх церквей «чесменского» типа, построенных архитектором Юрием Фельтеном. Сейчас на месте этого величественного храма с «мавританской» колокольней - глухой лес.
Другой пример - церковь Никиты мученика с поля, стоявшая рядом с нынешним железнодорожным мостом. Сейчас здесь размещены хозяйственные строения и шиномонтаж, а еще до войны был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года Никиты Гусятника был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей».
По словам Марины Николаевой, точная дата открытия выставок пока не определена и согласовывается с партнерами проекта. Но планируется, что обе баннерные выставки откроются 4 ноября - ко Дню народного единства и будут включены в Программу праздничных городских мероприятий. Кроме того, 4 ноября будет праздноваться важный для православных христиан праздник - Иконы Казанской Божией матери.
Завершающим мероприятием проекта «Псков в истории православия в России» станет масштабный спектакль с авторским сценарием в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Зрители увидят потрясающее зрелище на Большой сцене драмтеатра, ориентировочно в начале декабря.
Постановка будет связана с неизвестными многим страницами истории псковской храмовой архитектуры. Дело в том, что в начале Северной войны в городе под землю ушли четыре монастырских храма: Никольский с Песков, Благовещенский, Пятницкий и Богоявленский с Бродов. Точнее, они исчезли под насыпями земляных бастионов, возведенных по приказу царя Петра I с оборонительной целью. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города. По сути эти храмы послужили защите города от шведских войск. Их облик запечатлен на знаменитой иконе «Богородица Псково-Покровская», которая сегодня хранится в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Изначально планировалось организовать действо непосредственно на бастионах, воссоздав облик храмов при помощи технологии видеомэппинга. Но по мере формирования замысел спектакля менялся, премьера отодвинулась с лета на осень - не лучший сезон для уличных постановок. Поэтому решено было перенести спектакль на Большую сцену с условием, что в дальнейшем эту постановку можно будет реализовать и на открытой площадке.
Спектакль обещает быть очень зрелищным - с привлечением актеров театра, использованием свето-цветовых эффектов, лазеров, а также музыкальных вставок в исполнении ансамбля «Будимир» и, возможно, хора Троицкого собора (дирижер Любовь Быкова).
Как сказали в Псковском драматическом театре, идея спектакля, который объединит в себе духовную, творческую и религиозную составляющие, во многом исходила от митрополита Псковского и Порховского Тихона. По своему содержанию и форме все мероприятия проекта, включая спектакль, несут в себе мысль о соборности как свободном духовное единении людей в церковной жизни и мирской общности, как общение в братстве, творчестве и любви. Неслучайно эмблемой проекта стало изображение птицы-неясыть с фресок храма Успения пресвятой Богородицы в деревне Мелётово. Белая на белом, авангард средневековья, своим телом вскормившая птенцов, эта птица с древних времен является символом Христа.
Конечно же, масштабный проект, в который вовлечены творческие коллективы области, потребовал тщательной организации и финансовой поддержки. Все это обеспечил партнер Псковской митрополии - общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области».
С начала этого года епархия активно сотрудничает с движением в вопросах организации совместных мероприятий, работы с волонтерами, помогает в оформлении заявок для участия в грантовых проектах. Собственно, и проект, о котором идет речь, осуществляется в рамках конкурсного гранта Министерства культуры РФ. Псков выступил с заявкой на участие: митрополия сформулировала идею, Псковский драмтеатр выработал творческое наполнение, а Лига молодежи стала организатором, способным организовать большое мероприятие, которое объединило бы светскую и религиозную общественность и привлекло бы внимание молодежи. Сумма выигранного гранта составила порядка 3 млн рублей.
О плодотворности сотрудничества и заинтересованности в дальнейшем партнерстве говорит тот факт, что в настоящий момент Лига молодежи формирует проект-заявку на следующий совместный грант с епархией. Он касается проведения выступлений хора Троицкого собора в районах Псковской области при участии молодежных творческих коллективов. Реализация этого проекта работает на ту же идею - объединить светские и церковные творческие коллективы с целью общей цели - культурного просвещения жителей.
Все участники проекта подчеркивают главное: судьба уникального проекта «Псков в истории православия в России» находится в руках псковичей и гостей города. Наш интерес к выставкам и спектаклю - залог их дальнейшего существования.
Быть или не быть: сегодня «гамлетовский» вопрос звучит одинаково остро и для творческих инициатив, и для псковских храмов, и для нашей культуры в целом.
Елена Никитина