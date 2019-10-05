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Искусство отражения: древние храмы оживут в совместном проекте Псковского драмтеатра и Псковской митрополии

Много гостей пришло 10 октября в галерею «Цех» Псковского драматического театра: здесь проходило открытие выставки живописи Елены Черкасовой «Возвращение голубки». Художники, актеры, общественники, священники, неравнодушные к искусству горожане, и еще один очень необычный посетитель. Хотите верьте, хотите нет - в «Цех» прилетел голубь. Красавец редкой окраски, ручной, с колечком на лапке, сидел над входом, пока его не сняли. Улетать он отказывался, в галерее предположили, что у птицы проблемы с координацией - голубь натыкался на стены и упорно залетал внутрь. Голубя спасли, ночь он провел в «Цехе», а потом отправился в надежные руки птицезащитников и до выздоровления будет жить на частной голубятне.

Вот так - необычно, символично и по-доброму стартовал совместный проект Псковского драмтеатра, общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» и Псковской митрополии «Псков в истории православия России», в рамках которого нас ждут уникальные выставки и спектакль.

Птицы, рыбы, звери, люди

Проект реализуется в форме православного фестиваля искусств, включающего театральные, музыкальные и художественные события. Партнёры проекта - Псковский драматический театр им.А.С.Пушкина и «Лига молодежи Псковской области». Поддержку проекту оказывают Псковская епархия и министерство культуры РФ.

Две большие баннерные выставки и масштабная сценическая постановка, которые пройдут в Пскове до конца года, по-новому высветят вехи истории древней земли в ее неразрывной связи с православием. Первым же в череде ярких событий стало открытие выставки Елены Черкасовой.

Говоря о живописи этой художницы, живописный ряд «птицы, рыбы, звери, люди» можно продолжать бесконечно: на ее полотнах, по-детски наивных и по-взрослому глубоких, запечатлен весь Божий мир. Взгляд художницы на чувственную сторону жизни неотделим от понимания внутренней духовной сущности всего видимого. Так святые оказываются рядом с обычными людьми (даже внешне они мало чем отличаются), Пушкин садится одесную с Соломоном, а монашки сливаются с образом мифической птицы Сирина - райской птицей, которая иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве.

Открывая выставку «Возвращение голубки», руководитель экспозиционно-выставочного центра ТКД Марина Николаева отметила, что Черкасова переводит сложные темы и материи на язык, понятный даже далеким от церкви людей и «несмотря на кажущуюся простоту работ, они довольно глубоки. Все картины - это «иллюстрации» к священным текстам». Действительно, стилистически работы художницы близки примитивистам - глядя на них, вспоминаешь лубок, Анри Руссо и Нико Пиросмани. Правда, своими корнями живопись уходит не в сказочный традиционализм или поиски экзотического мира, а в образность православия с его символизмом и притчевостью (не случайно в связи с этим и название выставки, которая проходит в Пскове).

Елена Черкасова, художник: «Я пишу картины, таким образом приближая к себе любимое. Например, с царем Давидом я познакомилась, читая Псалтырь, потом, позже, прочла Книги Царств, потом написала картины «Юность Давида», «50-й псалом» и другие. Эти картины сделали меня художником - и ими же я смогла сказать царю о своей любви. Так и другие картины пишутся» (http://www.wco.ru/biblio/books/kalendar2008_09/main.htm)

На выставке в Пскове представлены 65 работ художницы, которые она создавала с конца 90-х годов и до сегодняшнего дня. Некоторые работы предоставлены прямо из мастерской художницы. Большинство работ художницы в настоящий момент находятся в частных собраниях и музейных коллекциях в разных странах.

Псков строит

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в театре, в ноябре состоится открытие двух баннерных выставок, посвященных псковскому зодчеству.

Одна из них отразит памятники церковной и оборонительной архитектуры, построенные псковичами в XVI-XVII веках вне родного города. С давних пор наши зодчие были известны как одни из лучших строителей на Руси, отличавшихся не только завидным трудолюбием, но и склонностью к архитектурным экспериментам. Неслучайно именно они наряду с итальянскими зодчими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля - Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и позднее - знаменитого храма Василия Блаженного. Поработали псковичи и в Казани: в память о них в центре города установлен памятник, один из героев которого - знаменитый псковский зодчий Постник Яковлев.

На баннерных фотографиях выставки, которая будет организована на пряслах Псковского Кремля, оживут и московские соборы, и Казанский Кремль, и храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска - всех российских городов, где оставили свой след псковичи-архитекторы.

По словам куратора выставки главного художника Псковского драматического театра, заслуженного художника Российской Федерации Александра Стройло, в настоящее время уже составлен список иллюстраций для баннерной выставки - это порядка 15 памятников. Некоторые из них не уцелели до наших дней - организаторы используют для их презентации старые фотографии.

Александр Стройло

Кроме того, на всех иллюстрациях будет представлен «псковский бегунок-поребрик», своего рода «товарный знак» псковских зодчих. Его можно увидеть даже на соборе Василия Блаженного в Москве. Бегунок для псковичей имел важный смысл, говорит Александр Стройло. Корни его возникновения глубоки: он берет свои истоки еще в язычестве. В своем устремлении украсить храмовые постройки снаружи псковичи были ограничены особенностями климата и специфики местного стройматериала: известняк осыпался, поэтому орнамент мог идти только в глубину камня.Заняв достойное место на псковских памятниках, бегунок позже стал одним из источников вдохновения для архитектуры модерна.

Александр Стройло, главный художник Псковского драматического театра: «Мы покажем, насколько талантливы были псковские архитекторы. Некоторые памятники будут представлены на фотографиях с разных ракурсов. К сожалению, до наших дней дожили не все памятники, некоторые были перестроены, некоторые попросту уничтожены. Но и того, что осталось, достаточно. Если мы говорим о Москве, то это символы столицы - один Василий Блаженный чего стоит! То, что псковичи приложили руку к этому собору, достойно радости и гордости».

Было - стало

Вторая баннерная выставка будет экспонироваться на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены - примерно там, где сейчас расположена инсталляция «Россия начинается здесь», на верхнем уровне прогулочной части.

Ее тема перекликается с темой первой выставки, но в данном случае культовая архитектура Пскова будет показана с другого ракурса. Выставка на набережной расскажет о храмах Пскова и области - о том, как они выглядели до революции и как выглядят сейчас. Около 10-20 больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, разместятся на растяжках, устойчивых к порывам ветра.

В список попали церкви, которые и по сей день можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трёх церквей «чесменского» типа, построенных архитектором Юрием Фельтеном. Сейчас на месте этого величественного храма с «мавританской» колокольней - глухой лес.

Другой пример - церковь Никиты мученика с поля, стоявшая рядом с нынешним железнодорожным мостом. Сейчас здесь размещены хозяйственные строения и шиномонтаж, а еще до войны был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года Никиты Гусятника был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей».

Александр Стройло: «На иллюстрациях главными станут выдающиеся памятники псковской архитектуры как таковые. Многие из них не сохранились до наших дней, облик некоторых мы не можем восстановить, потому что не осталось даже фотографий. Например, мы не можем показать самую крупную псковскую церковь - Иконы Казанской Богоматери. Мы хотим обратить внимание псковичей и гостей города на эти храмы не с целью укорить или читать мораль. Гораздо важнее просветительская миссия. Кто не знал прежде о таких церквях, - узнает о них из наших баннеров».

По словам Марины Николаевой, точная дата открытия выставок пока не определена и согласовывается с партнерами проекта. Но планируется, что обе баннерные выставки откроются 4 ноября - ко Дню народного единства и будут включены в Программу праздничных городских мероприятий. Кроме того, 4 ноября будет праздноваться важный для православных христиан праздник - Иконы Казанской Божией матери.

Живые храмы

Завершающим мероприятием проекта «Псков в истории православия в России» станет масштабный спектакль с авторским сценарием в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Зрители увидят потрясающее зрелище на Большой сцене драмтеатра, ориентировочно в начале декабря.

Постановка будет связана с неизвестными многим страницами истории псковской храмовой архитектуры. Дело в том, что в начале Северной войны в городе под землю ушли четыре монастырских храма: Никольский с Песков, Благовещенский, Пятницкий и Богоявленский с Бродов. Точнее, они исчезли под насыпями земляных бастионов, возведенных по приказу царя Петра I с оборонительной целью. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города. По сути эти храмы послужили защите города от шведских войск. Их облик запечатлен на знаменитой иконе «Богородица Псково-Покровская», которая сегодня хранится в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Александр Стройло: «Мы не обвиняем и не возвеличиваем Петра, но факт такой был. Эти церкви сохранились в городе, но освободить их из-под бастионов невозможно, так как стоит начать земельные работы - и они рассыпятся. в лучшем случае от них останутся руины, как в Довмонтовом городе. Храмы эти можно частично увидеть: они как будто выглядывают, выползают понемногу из завалов: то арочка вылезет, то часть стены. Эти церкви и станут героинями спектакля».

Изначально планировалось организовать действо непосредственно на бастионах, воссоздав облик храмов при помощи технологии видеомэппинга. Но по мере формирования замысел спектакля менялся, премьера отодвинулась с лета на осень - не лучший сезон для уличных постановок. Поэтому решено было перенести спектакль на Большую сцену с условием, что в дальнейшем эту постановку можно будет реализовать и на открытой площадке.

Спектакль обещает быть очень зрелищным - с привлечением актеров театра, использованием свето-цветовых эффектов, лазеров, а также музыкальных вставок в исполнении ансамбля «Будимир» и, возможно, хора Троицкого собора (дирижер Любовь Быкова).

Как сказали в Псковском драматическом театре, идея спектакля, который объединит в себе духовную, творческую и религиозную составляющие, во многом исходила от митрополита Псковского и Порховского Тихона. По своему содержанию и форме все мероприятия проекта, включая спектакль, несут в себе мысль о соборности как свободном духовное единении людей в церковной жизни и мирской общности, как общение в братстве, творчестве и любви. Неслучайно эмблемой проекта стало изображение птицы-неясыть с фресок храма Успения пресвятой Богородицы в деревне Мелётово. Белая на белом, авангард средневековья, своим телом вскормившая птенцов, эта птица с древних времен является символом Христа.

Продолжение следует...

Конечно же, масштабный проект, в который вовлечены творческие коллективы области, потребовал тщательной организации и финансовой поддержки. Все это обеспечил партнер Псковской митрополии - общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области».

С начала этого года епархия активно сотрудничает с движением в вопросах организации совместных мероприятий, работы с волонтерами, помогает в оформлении заявок для участия в грантовых проектах. Собственно, и проект, о котором идет речь, осуществляется в рамках конкурсного гранта Министерства культуры РФ. Псков выступил с заявкой на участие: митрополия сформулировала идею, Псковский драмтеатр выработал творческое наполнение, а Лига молодежи стала организатором, способным организовать большое мероприятие, которое объединило бы светскую и религиозную общественность и привлекло бы внимание молодежи. Сумма выигранного гранта составила порядка 3 млн рублей.

О плодотворности сотрудничества и заинтересованности в дальнейшем партнерстве говорит тот факт, что в настоящий момент Лига молодежи формирует проект-заявку на следующий совместный грант с епархией. Он касается проведения выступлений хора Троицкого собора в районах Псковской области при участии молодежных творческих коллективов. Реализация этого проекта работает на ту же идею - объединить светские и церковные творческие коллективы с целью общей цели - культурного просвещения жителей.

Константин Белов, председатель общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области»: «В прошлые годы, к сожалению, светские и церковные сообщества занимались своей деятельностью по отдельности - несмотря на то, что у них зачастую общие задачи и тематика. Молодежь реализовывала свои проекты, епархия - свои. При этом Псковская митрополия, в отличие от других, долгие годы вообще не участвовала ни в каких грантовых конкурсах. Между тем, многие социальные проекты, которые в большом количестве реализуются в приходах Пскова и области, могут быть поддержаны в рамках государственного финансирования. Благодаря приходу митрополита Тихона эта информация была доведена до сведения всех псковских настоятелей. Уверен, что для региона очень важен сам факт объединения епархии и театра с целью проведения общих мероприятий - выставок, спектакля, музыкальных концертов. Только вместе мы можем добиться больших результатов. По одиночке мы способны на замечательные успехи, но все же масштабность замыслам может придать лишь совместное участие».

Все участники проекта подчеркивают главное: судьба уникального проекта «Псков в истории православия в России» находится в руках псковичей и гостей города. Наш интерес к выставкам и спектаклю - залог их дальнейшего существования.

Быть или не быть: сегодня «гамлетовский» вопрос звучит одинаково остро и для творческих инициатив, и для псковских храмов, и для нашей культуры в целом.

Елена Никитина