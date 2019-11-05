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Научиться рисовать и стать участниками больших выставок приглашают юных горожан Псковская епархия и региональный Союз художников

В Пскове в очередной раз стартует оригинальный социальный проект «Талантливые дети - будущее России». В этом году его бессменный инициатор - Псковский Союз художников - реализует проект при активном участии и содействии Псковской епархии по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Планируется, что в рамках проекта десятки псковских ребят из малообеспеченных и многодетных семей смогут научиться рисовать под руководством команды, в состав которой вошли пять профессиональных псковских художников, два из которых носят звание заслуженных. Дети будут обеспечены всем необходимым - мольбертами и расходными материалами, включая краски, кисти, бумагу и холсты.

Двухчасовые занятия будут проходить каждую субботу в течение учебного года, до 31 мая. Каждая из встреч будет носить тематический характер. Так, 16 ноября ребята смогут создать картины на тему «Моя Родина - Псков». В дальнейшем круг тем будет расширен: в него войдут праздничные поводы (День матери, Рождество Христово, День Победы), а также исторические реалии Псковщины (княгиня Ольга, князь Александр Невский). По результатам занятий будет проведено четыре выставки, на которых будут представлены работы детей, каждый из которых не только получит подарки, но и дипломы об участии в выставке.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель регионального отделения Союза художников, заслуженный художник России Виктор Лысюк, праздничный старт проекту будет дан 16 ноября в 12.00 в Выставочном зале Союза художников на площади Ленина, 1. К участию приглашаются все желающие. Юных гостей ждет не только творческий урок, но также приветственные напутствия от представителей Псковского Союза художников, Псковской епархии и концертная программа.

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