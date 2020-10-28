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Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает 22 ноября в поездку в Никандрову пустынь.

На территории монастыря расположены святые источники во имя Апостолов Петра и Павла, преподобного Александра Свирского, преподобного Никандра пустынножителя и источник Иконы Казанской Божией Матери (называемый в народе «глазной» источник).

Паломничество в Никандрову пустынь связано, прежде всего, с надеждой на исцеление. Кто хоть раз испытал на себе целительные свойства источников Никандровой пустыни, едет в это дивное место снова и снова. Сюда приходят люди, стремящиеся получить здравие, благодать и покой на душе, умиротворение, утешение, успокоение и радость, отметили организаторы поездки.

Ознакомиться с информацией, стоимостью, программой, а также забронировать поездку можно ЗДЕСЬ или по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.