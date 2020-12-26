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Об истории и богословском смысле Рождества расскажут на очередных Александро-Невских чтениях

В четверг, 7 января в 18.00 в онлайн-формате пройдут очередные Александро-Невские чтения при воинском храме святого князя Александра Невского. На этот раз они будут посвящены теме «Рождество Христово, история и богословский смысл праздника».

Данную тему представит сотрудник отдела религиозного образования и катехизации Псковской митрополии Максим Юрьевич Кузнецов.

Стать участниками Александро-Невских бесед вы можете каждый четверг в 18.00 лично, по адресу г.Псков, ул. Максима Горького, дом 67, или на YouTube-канале храма.