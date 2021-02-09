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На разговор о современном церковном искусстве приглашают псковичей

Разговор о современном церковном искусстве состоится в рамках Александро-Невских бесед при храме Александра Невского в четверг, 11 февраля, 18.00.

Лектор - псковский иконописец Алла Павлусенко, организатор выставки современной псковской иконописи. Она расскажет о выставках, недавно прошедших в Пскове, их участниках и работах, представит каталоги выставок «Сретение» и «Собор церковного искусства», затронет проблемы основных тенденций современной иконописи в России и за рубежом.

Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67).

Справки можно получить по телефонам (8112) 74-79-18 или 72-14-41

Стать слушателями наших просветительских лекций можно каждый четверг в 18.00: лично, по адресу: город Псков, улица Максима Горького, дом №67, в соцсетях и на YouTube-канале храма.