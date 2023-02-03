Псковская область дополнительно получит 55 млн на программу социальной газификации

Псковская область дополнительно получит 55 млн 539 тысяч рублей на программу социальной газификации. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
В 54 региона на реализацию этой программы направят более 2,3 млрд рублей.
Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.
Комментируя принятое решение в ходе заседания правительства 1 февраля, Михаил Мишустин обратил внимание глав регионов на значимость этой меры поддержки. «Важно, чтобы люди знали о возможности получения такой помощи и при оформлении выплат не сталкивались с излишней бюрократией», – подчеркнул председатель правительства.
Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.
На сегодняшний день общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к земельным участкам приближается к миллиону.
Рассмотреть вопрос о поддержке льготников, участвующих в этой программе. Правительству поручил президент по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» в конце 2022 года.