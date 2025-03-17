Спорт

Проблемы и перспективы физической культуры обсудили на III научной конференции в Великих Луках

В Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялась III открытая научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы». Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 55-летию самой академии, сообщил декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В конференции приняли участие 49 исследователей из семи городов России, представивших доклады и статьи по актуальным проблемам в области физической культуры, спорта и олимпийского движения. Работы рассматривались в трёх направлениях: медико-биологических, исторических и педагогических аспектах.

На пленарном заседании Дмитрий Белюков представил доклад «Они были первыми: выпускникам ВЛГАФК 1974 года посвящается».

Итоги конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов.