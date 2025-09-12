Политика

Более 100 жителей Талабских островов приняли участие в голосовании

Общее число избирателей на Талаблских островах - 109 человек, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Жители нашей самой труднодоступной, необычной и необыкновенно красивой территории – Талабских островов, - самым активным образом участвуют в голосовании!» - сообщила глава.

Она подчеркнула, если на материковой части района любой житель, имеющий активное избирательное право, с 8 утра и до 20 часов может без особых усилий проголосовать на своём УИК, то на Талабах всё сложнее.

«На острове имени Залита работает участковая избирательная комиссия. Местные жители к урне для голосования идут активно, кто-то – прямо с рыбалки, что называется, местный колорит. А кто-то голосует на берегу озера, ведь на остров Белов для жителей организовано выездное голосование: переносную урну члены УИК доставляют жителям на моторной лодке. Среди островитян много пожилых людей, а они традиционно относятся к участию в выборах со всей ответственностью», - заключила Наталья Федорова.