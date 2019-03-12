Общество

Памятки по правилам эксплуатации газового оборудования раздали жителям Себежа

17 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам проведен профилактический рейд в городе Себеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход домовладений, в том числе с проживанием многодетных семей, пожилых граждан эксплуатирующих печное отопление, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе (эксплуатация печного и электрооборудования), по правилам эксплуатации газового оборудования, предотвращению детской шалости с огнём, предупреждению весенних палов и предупреждению лесных пожаров.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории района и основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, требования по приведению в порядок придомовой территории, порядок действий в случае возникновения пожара.