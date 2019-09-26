Общество

Средняя зарплата промышленного дизайнера в Пскове почти в два раза меньше, чем в столице

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты промышленных дизайнеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, промышленный дизайнер в Пскове в среднем получает 50 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 74 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 56 000 рублей, Великий Новгород - 50 000 рублей, Смоленск - 50 000 рублей, Ленинградская область - 61 000 рублей в месяц.