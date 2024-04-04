Культура

Программу к 100-летию Булата Окуджавы представят псковичам 13 мая

Программу к 100-летию Булата Окуджавы «С надеждой в будущее» представят преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В.Я. Курбатова 13 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Как рассказала автор и руководитель проекта «С надеждой в будущее», преподаватель сценической речи и актёрского мастерства колледжа искусств, актриса Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина, в программе затронуты самые важные темы творчества Б. Окуджавы: любовь, война и надежда на светлое будущее.

«В каждом стихотворении Булата Шалвовича заложена музыка. Музыка стиха очень редкий дар! Окуджава, возможно, и не догадывался о том, какое сильное влияние окажет его творчество на современников, но, познакомившись с произведениями автора однажды, вы навсегда оставите его в своем сердце!», - отметила Юлия Михайловна.

Известные стихи и песни Б. Окуджавы прозвучат в исполнении студентов 1 – 3 курсов специальности «Музыкальное искусство эстрады» колледжа искусств в сопровождении Григория Галковского (гитара) и Анны Сергеевой (фортепиано).

Проект «С надеждой в будущее» подготовлен при содействии СТД РФ.

Начало концерта в 14 часов. Адрес актового зала Псковской областной универсальной научной библиотеки: улица Профсоюзная, 2, первый этаж. Вход на концерт свободный.