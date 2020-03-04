Общество

В России предложили создать «черный список» политиков и историков, реабилитирующих нацизм

В России задумались о создании «черного списка» политиков, историков и депутатов, которые занимаются реабилитацией нацизма. Соответствующая инициатива содержится в докладе Московского бюро по правам человека, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет газета «Известия».

Помимо этого, в докладе предлагается провести детальную инвентаризацию памятных мест и мемориалов советским воинам, а также составить «красную книгу» памятников и активизировать выработку совместных резолюций, осуждающих расизм, ксенофобию, пропаганду национализма, нацизма, отрицание холокоста.

Глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод подчеркнул, что в преддверии юбилея победы всё чаще фиксируются случаи искажения исторической памяти и вандализма.

«Наиболее последовательно с символами Победы борются политические деятели из государств Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польши, Чехии, Украины, стран Балтии», - рассказал он, отметив, что только на территории Польши с 1997 по 2019 год было уничтожено 420 памятников.