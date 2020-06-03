Общество

Жители Псковской области стали первыми участниками всероссийской акции ко Дню России

Жители Псковской области стали первыми участниками всероссийской акции «Цвета российского флага». Патриотический флешмоб проводят министерство культуры РФ и Музей Победы.

12 июня, в День России, на портале «Культура.РФ» будет создана грандиозная онлайн-мозаика из триколоров, присланных интернет-пользователями. Цифровой флешмоб объединит жителей разных регионов России, позволит им, несмотря на режим самоизоляции и временных ограничений, почувствовать себя неотъемлемой частью нашей огромной страны, ее традиций и культуры, отметили организаторы.

К флешмобу уже присоединились жители десятков регионов – от Калининграда до Сибири.

Так, Анна Маршалова из города Велики Луки сделала необычную вышивку на подушке – карту России в цветах флага, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».

Всего же на почту музея прислали сотни фотографий российских флагов, которые выполнены из игрушечных машинок, страз, цветов, камней, бисера.

Чтобы принять участие в создании красочной онлайн-мозаики, следует до 10 июня отправить фотографию с флагом на электронный адрес: muzeipobedi@yandex.ru или опубликовать на странице в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хештегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Необходимо указать свой город и размеры триколора.