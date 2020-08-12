Общество

Программу газификации Псковской области на 2021-2022 ожидает расширение

Программу газификации Псковской области на 2021-2025 годы ожидает расширение - в нее включат еще четыре так называемых пакета. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода по итогам совещания с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым 12 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня у нас было очень насыщенное совещание, на котором договорились о том, что в программу газификации региона на 2021-2025 года мы включим еще четыре пакета - это и жилые дома, где проживает больше 8 тысяч человек, и производственные объекты, которые в ближайшее время будут строиться или начали строиться в Псковской области», - отметил Михаил Ведерников

«Самый главный проект - это подписание программы газификации на 2021-2025 годы, - продолжил губернатор. - Это очень важно для нашего региона. У нас уже несколько раундов переговоров по этому поводу было. Благодарен «Газпром межрегионгазу» за то, что они активно поддерживают позицию, предложения региона».

Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин поручил газифицировать страну до 2030 года. «Мы сейчас пытаемся выйти на то, чтобы Псковская область была одним из пилотных регионов. К сожалению, на сегодняшний день уровень газификации достаточно низкий - у нас 54% против 68% в среднем по России. Поэтому надеемся, что вместе сделаем хороший рывок, и дальше динамично будем развиваться», - добавил он.

«Действительно, пожелания региона, власти мы постараемся максимально учесть, - заверил Сергей Густов. - Сегодня практически не осталось каких-то вопросов, которые не нашли понимания. Мы сформируем эту программу».

Сергей Густов выразил надежду, что п редседатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Михаил Ведерников подпишут программу газификации региона на 2021-2025 годы до конца 2020 года.

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«Это большая, дорогая программа, которая позволит газифицировать очень большое количество новых подключений. Порядка 10 тысяч новых абонентов в Псковской области получат природный газ. По нашему мнению, получить газ в дом, в котел, в плиту - это здорово. И этим должны пользоваться жители Псковской области», - добавил Сергей Густов.