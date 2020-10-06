Общество

Активисты партроекта «Историческая память» вспомнили про подвиг земляка

В Аллее Героев у 19-ой стелы у Вечного огня 6 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения знаменитого псковича, Героя Советского Союза Ивана Перова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в нем приняли участие ветераны, представители общественности и партийного проекта «Единой России» «Историческая память», который и выступил с инициативой об установке стелы в память о подводнике Перове.

Ранее по этому поводу в общественную приемную партии обратился племянник мичмана, высшая степень отличия которому была присвоена за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Партпроект не оставил эту просьбу без внимания, подготовил соответствующее обращение на имя главы областного центра и активно выступал за необходимость скорейшего положительного решения вопроса.

Племянник Героя Советского Союза Виктор Перов вспомнил сегодня о боевом прошлом своего дяди и возложил цветы к памятной стеле. Виктор, как и его знаменитый дядя, служил на Северном флоте, был мичманом. На подводной лодке выполнял боевые задачи по несению дозорной службы.

«Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Мы всегда будем помнить подвиг нашего земляка, подводника – Героя Советского Союза Ивана Степановича Перова. Хотелось бы обратиться к молодому поколению - не забывайте историю своего государства, любите малую Родину, гордитесь героями – земляками, помните об их подвигах!»- сказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память Павел Дроздов.

Иван Степанович Перов родился 6 октября 1910 года в деревне Заручевье Псковского района (с 70-х годов – улица Войсковая в Пскове).

С апреля 1941 года Перов был боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. В составе экипажа подлодки он участвовал в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма, выполняя боевые задачи по несению дозорной службы, постановке минных заграждений, нарушению морских сообщений противника.

За время боевых действий на Черном море он участвовал в 25 боевых походах, во время которых было потоплено 7 вражеских судов.

В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые горизонтальные рули, мичман Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в воде при срочном погружении подводной лодки. Вместе с одним из членов экипажа он в рекордно короткий срок устранил возникшую неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьёзные повреждения, не позволившие этому судну до окончания боевых действий выйти в море.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.