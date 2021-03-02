Общество

Юрий Алексеев рассказал о новом подходе к изучению партизанской истории Псковской области

История партизанского движения Псковской области – это глобальный объем знаний, который так же не освоен, как и история злодеяний на территории региона и жизнь людей в оккупации, сказал псковский краевед, председатель фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сейчас многие документы становятся доступны, и этим нужно заниматься на научной основе. Пропагандистские книги, которые выходили раньше, были далеки от этих фактов», - отметил Юрий Алексеев.

«Появился новый подход для изучения фактов псковской истории. Сегодня мы можем узнать точку зрения не только советских документов, но и немецких. Мы получили возможность сопоставить факты по этим документам и можем составить понимание, в чем себя могли приукрасить немцы, в чем – наши, - заявил краевед. - Теперь не придется проходить в архиве цензора, который ножницами вырезал бы из выписок ученых определенные факты, как раньше. В этой, теперь доступной, информации - гора докторских и кандидатских диссертаций!»