Общество

Гдовская прокуратура борется с рекламой поддельных справок об отсутствии COVID-19

Прокуратура Гдовского района обнаружила в интернете публикации с рекламой продажи поддельных справок об отсутствии заболевания COVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор района в целях защиты местных жителей обратился в районный суд с административным иском о признании такой рекламы запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и направил судебное решение на исполнение в территориальный отдел по Псковской области управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.