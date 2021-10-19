Общество

Прятать спички и зажигалки от детей советуют псковичам

ГУ МЧС России по Псковской области призывает псковичей прятать спички и зажигалки от детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, безопасность детей – одно из приоритетных направлений в работе МЧС.

«Задача взрослых – предпринимать все усилия, чтобы дети были защищены от всех невзгод и опасностей, - отметили в пресс-службе. - Главное, что нужно запомнить – спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде».

В ведомстве назвали алгоритм действий, которому должны следовать дети во время пожара:

- если пожар случится в квартире, необходимо немедленно убежать на улицу или к соседям, звать на помощь;

- если дым уже проник в квартиру, нужно закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, полотенцем, полой одежды) и пробираться к выходу на четвереньках;

- если нет возможности выйти через дверь, нужно спасаться на балконе или возле открытого окна;

- нельзя прятаться от пожара под кроватью или в шкафу, поскольку это затруднит пожарным поисково-спасательные работы;

- если вспыхнула одежда, нужно остановиться, упасть на землю и кататься, пока не собьете пламя.

- нельзя возвращаться в горящее здание за вещами, иначе можно погибнуть.

«Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных вы можете сами», - обратились в ведомстве к детям.