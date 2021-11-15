Общество

Руководитель псковского управления ФСИН договорился о сотрудничестве с омбудсменами

Руководитель псковского управления ФСИН договорился о сотрудничестве с региональными уполномоченными по правам человека и детским омбудсменом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов провел рабочие встречи с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым и уполномоченным по правам ребенка Наталией Соколовой, на которых рассматривались вопросы взаимного сотрудничества.

Главной целью проведенных встреч стало обсуждение организационных моментов соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях, в том числе несовершеннолетних, изолированных от общества.

В ходе встречи участники обговорили текущие рабочие вопросы, связанные с реализацией прав человека в местах лишения свободы, отметили первостепенные правозащитные задачи и совместно запланировали в предстоящем периоде посещение учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области.

По итогу проведенных рабочих совещаний представитель УФСИН и омбудсмены поблагодарили друг друга за конструктивное взаимодействие, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве и подписании в ближайшее время официальных соглашений в области признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.