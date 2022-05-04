Общество

Новые ФАПы построят в Псковском районе в этом году

Строительство двух новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов запланировали в этом году в деревнях Торошино и Череха Псковского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Также в этом году завершат строительство ФАПов в деревнях Неелово и Соловьи Псковского района. Новые пункты будут оснащены в соответствии с современными стандартами, в них будет все для удобства и пациентов, и медперсонала, заверили в комитете. Там напомнили, что региональная программа модернизации рассчитана на 5 лет, до 2025 года включительно.

В комитете добавили, что в 2021 году в Псковской межрайонной больнице провели капитальные ремонты помещений пищеблока стационара в Пскове и стационарного отделения поселке Палкино, заменили окна и двери в стационарных отделениях больницы. Кроме того, была изготовлена проектно-сметная документация на проведение полного капитального ремонта и реконструкции помещений неврологии и гинекологии.

В прошлом году в лечебное учреждение приобрели медицинское оборудование, в том числе аппарат УЗИ, передвижную рентгеновскую систему, электрохирургический аппарат, операционный стол, рабочие места для лор-врача и врача-офтальмолога, а также 4 новых автомобиля.