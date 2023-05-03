Общество

Соседа из родной деревни ищет пенсионерка в Псковской области

89-летнего Алексея Алексеева разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Эта история берет свое начало в далеком 1956 году. Именно тогда автор заявки виделась с разыскиваемым. Зовут его – Алексеев Алексей. Родился он в 1934 году. Заявительница по имени Вера указала, что в 1953 году уехала из родной деревни на заработки в Карелию. А Алексей остался. Три года спустя она приезжала в отпуск, удалось встретиться с Алексеем. Потом уехала и больше его не видела. Позже узнала, что он тоже уехал из деревни», - рассказали участники команды проекта «Жди меня».

Но женщина не указала ни родную деревню, ни какие-то иные подробности, чтобы поиск стал проще.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1904933, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».