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Общество

Доля привлеченных к труду осужденных в Псковской области выросла на 22%

07.02.2024 11:40|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил на расширенной коллегии управления Федеральной службы исполнения наказания по Псковской области. На коллегии подвели итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности за 2023 год и определили приоритетные задачи на 2024 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов. 

В работе коллегии приняли участие главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, прокурор Псковской области Андрей Мошков, председатель Псковского областного суда Олег Лазарев, начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов, начальник регионального управления Минюста России Николай Околеснов, заместитель руководителя регионального Следственного управления СК России Дмитрий Егоров, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной ОНК Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев.

В своем докладе начальник областного пенитенциарного ведомства полковник внутренней службы Алексей Емельянов отметил, что основными задачами в прошедшем году были обеспечение надежной охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, подбор, расстановка и закрепление профессионально подготовленных кадров, способных эффективно работать в современных сложных условиях. Обеспечивалось оказание медицинской помощи осужденным, подозреваемым, обвиняемым в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Как отметил в докладе Алексей Емельянов, одним из приоритетных направлений регионального УФСИН по-прежнему является развитие производственного сектора, привлечение осужденных к труду. В результате взаимодействия с органами власти доля осужденных, привлеченных к труду, увеличилась на 22%.  В отчетном периоде достигнуты положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами. В отчетном периоде оказано содействие в раскрытии 396 преступлений, из них 24 преступления прошлых лет, 188 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 119 – по линии незаконного оборота наркотиков и изъятии 25,6 кг наркотических средств.

Выступая на коллегии, Дмитрий Шахов поблагодарил сотрудников и руководство управления, особенно Алексея Емельянова, за конструктивное взаимодействие и решения, способствующие открытости и совершенствованию уголовно-исполнительной системы, за эффективность принятых в 2023 году мер, которые способствовали созданию стабильной оперативной обстановки в исправительных учреждениях и СИЗО, не было допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, значительно снизился уровень злостных нарушений, допущенных осужденными. Особое внимание государственный правозащитник обратил на результаты рассмотрения жалоб, связанных с возможными издевательствами и избиением осуждённых. По 4 обращениям проведены проверки как совместно с органами прокуратуры, так и отдельно. Фактов незаконного морального и физического воздействия на осуждённых, влекущих нарушение их прав, по результатам проверок выявлено не было, сказал псковский омбудсмен.

В тоже время, как отметил Дмитрий Шахов, общее число обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области выросло на 24%. Темами обращений, как и в предыдущие годы, стали вопросы медицинского обслуживания осуждённых и условий содержания в учреждениях УФСИН. Впервые в 2023 году поступили и были рассмотрены несколько жалоб осуждённых на не реализацию прав, установленных статьёй 59 Конституции РФ. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области, по результатам рассмотрения обращений, в том числе проверок с выездом в исправительные учреждения, выявлены незначительные нарушения при выплате заработной платы и учета рабочего времени ряда осуждённых, установлен один случай неправомерного привлечения к дисциплинарной ответственности с помещением в штрафной изолятор, выявлена более частая замена мясных изделий на консервированные в рационе питания осуждённых, факт неполучения приговора одного из судов Московской области осуждённым, прибывшим в Псковский регион, нарушения правил ведения медицинских карт и оказания медицинской помощи осужденным, в том числе необеспечением лекарственными средствами, необходимости ремонта ряда помещений, где содержатся осуждённые, для приведения их состояния в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, а также факт ненадлежащей отправки корреспонденции в контрольно-надзорные органы. Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что в 2023 году не было ни одного случая недопуска в учреждения уголовно-исполнительной системы как регионального уполномоченного по правам человека, так и членов Общественной наблюдательной комиссии для исполнения своих контрольных полномочий.

В завершение своего выступления Дмитрий Шахов, сообщил, что в целях реализации дополнительных гарантий прав в сфере семьи и родительских прав осуждённых, отбывающих наказание новых учреждениях исполнения наказаний - в исправительных центрах, принимая во внимание указ президента России об объявлении 2024-го Годом семьи, запланировано в первом полугодие проведение межведомственного совещания по этому вопросу.

Пресс-портрет
Шахов Дмитрий Владимирович
Теги: #уполномоченный по правам человека
Источник: Псковская Лента Новостей
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