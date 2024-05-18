Общество

Тротуар отремонтировали на улице Ленина в Дно

Работы по ремонту тротуара на улице Ленина завершили в городе Дно в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Шауркина

«Именно за этот объект в прошлом году дновцы отдали наибольшее количество голосов. И вот - мероприятия реализованы. А в этом году мы голосовали за бульвар и парк афганцев. За первый объект голосов было в несколько раз больше. Это означает, что в 2025 году приступим к реализации мероприятий на этом объекте», - отметил он.

Михаил Шауркин поблагодарил всех дновцев, которые приняли участие в голосовании за объекты благоустройства, запланированные к реализации в 2025 году.