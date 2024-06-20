Общество

За пять лет число школьников в Великих Луках выросло более чем на 700 человек

За пять лет численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Великих Луках увеличилась более чем на 700 человек. Стабильно высокий показатель контингента учащихся, более 1000 человек, в лицее №11, школах №12, №13. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

В 2023 году в 42 учреждениях образования, бесперебойно исполняющих свои муниципальные задания, направленные на предоставления качественного образования для всех учащихся и воспитанников, обучалось и воспитывалось 15 691 человек. Не смотря на тенденцию к уменьшению общего количества учащихся по программам дошкольного образования, количество школьников выросло на 240 человек.

В 2023 году в десяти школах и двух муниципальных учреждениях дополнительного образования создано 427 новых мест дополнительного образования: физкультурно-спортивной, художественной и туристско-краеведческой направленности.

По итогам 2022/2023 учебного года уровень образовательных достижений характеризуют следующие показатели:

аттестаты с отличием на уровне основного общего образования получил 61 обучающийся 9 класса;

аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» на уровне среднего общего образования получили 55 выпускников 11-х классов.

Большинство выпускников школ города Великие Луки показали достойные результаты на ЕГЭ 2023 года:

4 выпускника получили максимальный балл, 100 баллов по предметам «Литература» и «Химия»;

результат 90 и более баллов получили 84 выпускника;

249 выпускников набрали по учебным предметам более 80 баллов.

В Год педагога и наставника многие педагоги великолукского образования смогли доказать свой профессионализм, в том числе Татьяна Рассолова финалист федерального телешоу «Классная тема», участник всероссийского форума классных руководителей, в 2023 году ей присвоили звание «Заслуженный учитель Псковской области»; Наталья Любавина, спикер всероссийского форума «Инклюзивная школа», абсолютный победитель всероссийского конкурса «Педагогическая династия»; Марина Мацкевич, победитель конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области» и многие другие.