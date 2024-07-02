Общество

На древней псковской крепости теперь можно проводить онлайн-экскурсии

На территории 560-летней псковской крепости в Красногородском районе подключили 4G МТС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: МТС

Связь МТС 4G заработала в Красногородске одноименного района. С появлением города в XV веке связано основание древней крепости на юго-западе Псковщины. Крепость стала жемчужиной оборонительной инженерии того времени: псковские строители реализовали насыпную технику, которую до этого мало использовали в русских городах, расположенных у водоемов.

Сегодня от древней крепости остались только те самые насыпные земляные валы. Прогулки по ним входят в «золотой стандарт» путешественника в Псковской области. Со связью МТС на них можно будет с комфортом отдыхать или заниматься чем-то важным и полезным: работать на свежем воздухе, читать книги, вести прямые эфиры с экскурсией по древним местам и многое другое.

«К началу туристического сезона мы в МТС подключили к 4G еще одно туристическое место ― Красногородскую крепость. Сегодня в Красногородске проживает несколько тысяч человек, для которых стабильная мобильная связь и интернет необходимы как воздух: для учебы, работы, досуга. Также в городе действует несколько крупных сельскохозяйственных, фармацевтических и промышленных предприятий и множество представителей малого бизнеса, которым быстрый интернет поможет повысить эффективность производства», ― комментирует директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.