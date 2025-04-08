Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним итоги 43-ей сессии Псковского областного Собрания и работу Парламентской ассоциации Северо-Запада. На мартовской сессии депутаты внесли изменения в областные законы, в том числе социальные. Одно из изменений касается условий выделения земельных участков многодетным семьям. Что изменилось? Насколько это актуальная проблема для жителей Псковской области? Еще одна социальная инициатива касается педагогов дополнительного образования. Какие корректировки будут внесены в действующее законодательство в части этой категории граждан?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.