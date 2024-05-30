Сцена / Концерты

Псковичей приглашают на концерт органной музыки 14 декабря

Псковичей приглашают на концерт органной музыки из цикла «Божественное в классике» 14 декабря в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Концерт пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове.

Выступит молодая органистка, лауреат и дипломант всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов Кристина Веретенникова. В программе прозвучат произведения XVIII-XX веков от Иоганна Себастьяна Баха и Оливье Мессиана.

Величайший немецкий композитор Бах прославился как мастер полифонии и гармонии. Мессиан, известный своим уникальным стилем, сочетает христианскую мистику и элементы птичьего пения.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом мероприятия. Храм откроется за 45 минут до концерта. Рекомендуется посещение для слушателей старше десяти лет. Концерт продлится 60 минут без антракта, перед началом прозвучит художественное слово.

По вопросам концерта можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Храм находится по адресу: Псков, ул. Плехановский Посад, 64.