Общество

Роспотребнадзор в ближайшие три года планирует разработать 50 новых видов тестов

Более 120 новых быстрых тестов на выявление инфекций создали специалисты Роспотребнадзора за последние 4 года, в течение ближайших трех лет планируется разработать еще 50 видов тестов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы полностью переориентировали свои производственные мощности для производства тест-систем, которые сегодня работают исключительно на отечественных материалах. (...) За последние 4 года нашими институтами создано 124 новых теста. Это быстрые тесты, (...) и еще 50 мы разрабатываем в течение ближайших трех лет», - сказала Попова на заседании VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Попова напомнила, что в этом году были созданы тест на холеру, благодаря которому время получения результата сократилось в шесть раз, быстрый тест на малярию, комплексный тест на выявление сразу пяти опасных инфекционных заболеваний - чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии, а также первые в мире тесты на гепатиты В и С, пишет «Интерфакс».