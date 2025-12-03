Роспотребнадзор в ближайшие три года планирует разработать 50 новых видов тестов

Более 120 новых быстрых тестов на выявление инфекций создали специалисты Роспотребнадзора за последние 4 года, в течение ближайших трех лет планируется разработать еще 50 видов тестов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова напомнила, что в этом году были созданы тест на холеру, благодаря которому время получения результата сократилось в шесть раз, быстрый тест на малярию, комплексный тест на выявление сразу пяти опасных инфекционных заболеваний - чумы, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии, а также первые в мире тесты на гепатиты В и С, пишет «Интерфакс».