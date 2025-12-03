Псковcкая обл.
Общество

Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу

11.12.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся псковской гимназии №29 Тимур Магомедов и Снежана Обрант, великолукской Кадетской школы Варвара Токарева и Егор Зияев представили Псковскую область на десятом Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Торжественное мероприятие прошло в московском Гостином дворе в среду, 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: официальный портал Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала

Программа бала включала в себя классические композиции: полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк и др.

В приветствии участникам бала президент России Владимир Путин подчеркнул значимость проекта.

«Уверен, что он и впредь будет служить укреплению кадетского братства, сбережению наших национальных, исторических традиций, воспитанию молодежи на высоких идеалах чести, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство», - отмечает президент.

Свое обращение участникам бала направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что каждый год Кадетский бал собирает сотни участников и гостей со всей России и других стран, объединяя их вокруг общих ценностей: гражданской ответственности, любви к Родине, уважения к истории и традициям.

«Особую гордость вызывает участие в мероприятии молодежи из нашего региона. Это большая честь — присоединиться к такому масштабному и яркому проекту. Пусть этот вечер станет для всех ярким и запоминающимся событием — символом единства, сплоченности, мира и настоящей дружбы, для которой не существует границ и барьеров», — отметил Михаил Ведерников в своем адресе.
 

В этот вечер на сцене Гостиного двора выступили творческие коллективы, заслуженные артисты Российской Федерации, выдающиеся деятели культуры и сами участники, которые заранее готовили номера концертной программы. Кульминацией церемонии открытия стало масштабное событие: все участники торжественного мероприятия совместно исполнили песню, специально написанную заслуженным артистом России и депутатом Государственной Думы Денисом Майдановым, который также является и членом попечительского Совета МБКБ.

Помимо репетиций, псковские и великолукские успели посетить экскурсии и известные места столицы, которые уже украшены к Новому году. Ребята побывали в Музее Победы и Парке Победы, на Красной площади и ВДНХ, посмотрели на виды города с Зарядья.

«Поездка в Москву нам очень понравилась! Город просто невероятный. Особенно сейчас, когда он украшен к Новому году. Повсюду огни, гирлянды, красивые елки, витрины — все это создает ощущение праздника и тепла. Хочется просто идти по улицам, смотреть по сторонам и улыбаться. Особенно запомнилась экскурсия в музей на Поклонной горе, в Парке Победы. Это место заставляет задуматься о многом. Мы увидели, насколько тяжелой была война, и как много сделали наши прадеды ради Победы. Было и интересно, и трогательно — мы вышли оттуда с сильными эмоциями. Мы благодарим всех, кто помог организовать эту поездку. Для нас это было не просто путешествие, а настоящее впечатление, которое останется надолго», — отметила пара из псковской гимназии №29.

Участники бала этого года — около 3,4 тысячи человек, среди которых кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодежных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. Также в мероприятии приняли участие более 270 иностранных граждан — представители молодежи из 62 стран мира.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
