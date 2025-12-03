Псковские и великолукские кадеты представили регион на Кремлевском балу

Учащиеся псковской гимназии №29 Тимур Магомедов и Снежана Обрант, великолукской Кадетской школы Варвара Токарева и Егор Зияев представили Псковскую область на десятом Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу. Торжественное мероприятие прошло в московском Гостином дворе в среду, 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
Фотографии: официальный портал Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала
Программа бала включала в себя классические композиции: полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк и др.
В приветствии участникам бала президент России Владимир Путин подчеркнул значимость проекта.
Свое обращение участникам бала направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что каждый год Кадетский бал собирает сотни участников и гостей со всей России и других стран, объединяя их вокруг общих ценностей: гражданской ответственности, любви к Родине, уважения к истории и традициям.
В этот вечер на сцене Гостиного двора выступили творческие коллективы, заслуженные артисты Российской Федерации, выдающиеся деятели культуры и сами участники, которые заранее готовили номера концертной программы. Кульминацией церемонии открытия стало масштабное событие: все участники торжественного мероприятия совместно исполнили песню, специально написанную заслуженным артистом России и депутатом Государственной Думы Денисом Майдановым, который также является и членом попечительского Совета МБКБ.
Помимо репетиций, псковские и великолукские успели посетить экскурсии и известные места столицы, которые уже украшены к Новому году. Ребята побывали в Музее Победы и Парке Победы, на Красной площади и ВДНХ, посмотрели на виды города с Зарядья.
Участники бала этого года — около 3,4 тысячи человек, среди которых кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодежных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. Также в мероприятии приняли участие более 270 иностранных граждан — представители молодежи из 62 стран мира.