Происшествия

Житель Печорского района сбил насмерть двух людей

09.12.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Уголовно-судебный отдел прокуратуры Псковской области поддержал апелляционное представление по уголовному делу в отношении жителя Печорского района в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статья  264 УК РФ, а именно в совершении лицом, управляющим автомобилем, нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Осужденный, управляя большегрузным автомобилем, на 20 километре автомобильной дороги «Граница с Эстонской республикой-Печоры-Изборск», на территории Печорского района Псковской области, превысил установленную скорость движения, и при торможении выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, второму пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

Водителя признали виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Обсудив доводы апелляционного представления, суд апелляционной инстанции 27.11.2025 удовлетворил его, исключил смягчающее наказание обстоятельство в виде противоправности поведения водителя легкового автомобиля, усилил наказание осужденному до 3 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
