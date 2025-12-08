ЖКХ

Дом участника СВО в псковских Логозовичах подключили к газу

Торжественное подключение к газу дома участника специальной военной операции в деревне Логозовичи Псковского муниципального округа состоялось сегодня, 11 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В пуске газа приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков», депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

По словам владельца дома, жить с приходом голубого топлива станет значительно легче, так как до этого дом отапливался электричеством, а это было очень дорого для семьи.