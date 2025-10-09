Общество

«Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее

Представительница Псковского региона Валерия Зайцева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказала о своих планах после завершения национального конкурса «Мисс Россия-2025». Вместо продолжения карьеры в индустрии красоты девушка сделала выбор в пользу фундаментального образования и интеллектуального развития.

О том, планирует ли она участвовать в подобных шоу в будущем, Валерия Зайцева дала однозначный ответ: «Для меня сейчас главная задача — это учеба. Я учусь в университете ИТМО, где огромная загруженность. Учусь на направлении и специальности "Робототехника и искусственный интеллект". Само название обо всем говорит», — подчеркнула финалистка.

Кроме углубления в техническую специальность, псковичка намерена развивать благотворительный проект, который она представляла на конкурсе, а также получить дополнительное гуманитарное образование в сфере журналистики.

Что касается повторного участия в «Мисс Россия», девушка пояснила, что это невозможно согласно правилам конкурса. Она отметила, что для каждой девушки, прошедшей в финал, это уникальный шанс, который выпадает лишь раз в жизни.

«Участвовать в конкурсе во второй раз, к глубочайшему сожалению, я больше не смогу. Это единственная возможность в жизни каждой девушки. Даже те, которые не прошли в финал, больше не смогут попробовать себя еще раз. А так это самый высокий конкурс в стране. Я даже не знаю, куда выше», — добавила финалистка.

Таким образом, несмотря на успешный выход в топ-20 главного конкурса красоты страны, Валерия Зайцева выбрала путь, сочетающий высокие технологии, медиа и благотворительность, демонстрируя, что за внешней красотой финалистки стоит глубокий интеллект и амбициозные жизненные цели.

Напомним, финал конкурса «Мисс Россия-2025» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье, где корону получила Анастасия Венза из Московской области. Победительница национального конкурса получила право представить Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная-2025», который пройдет в ноябре в Таиланде.