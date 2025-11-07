Общество

Неравнодушных жителей области просят оказать помощь в спасении раненого журавля в палкинской деревне Грибули

Возле деревни Грибули (рядом с Палкино) находится раненый журавль со сломанным крылом. Птица не может улететь и совершенно беззащитна перед собаками, лисами или непогодой, сообщили группе подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Журавли - краснокнижные птицы, и мы готовы немедленно принять его, постараться вылечить и выходить. Но сначала его нужно найти и аккуратно отловить хотя бы завтра», - отметили в посте.

Тех, у кого есть возможность оказать помощь, просят обратиться к сотруднику Оксане +7 (921) 211-20-96 и обсудить, где конкретно она находится и как безопасно поймать, как передать нам.

«Не оставайтесь в стороне, пожалуйста, люди! Будет очень жаль, если такая красота погибнет, любая помощь важна», - обратились к жителям региона в посте.