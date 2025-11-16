Общество

В ГД хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку» из-за жалоб россиян

В Госдуме поднимут вопрос о расширении семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в РФ из-за жалоб россиян.

Проблемой занялись практически все думские фракции. ЛДПР направят обращение к правительству, готовность обсудить этот вопрос с кабмином также выразили в КПРФ. В СР давно готовы поддержать расширение ипотеки, а в «Единой России» призвали решать вопрос комплексно, сделав акцент на росте доступности семейной ипотеки в регионах. При этом эксперты предупреждают: включение «вторички» в льготную программу может спровоцировать рост цен на недвижимость и потребует перераспределения бюджетных средств.

Сегодня российские семьи могут воспользоваться льготной ипотекой со ставкой в 6% не только при покупке новостроек, но и вторичного жилья. При этом купить «вторичку» по таким условиям можно только в 901 городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов. Таким образом, в список не попали ни столичные, ни крупнейшие густонаселенные города с высокой активностью застройщиков.

В то же время разница в цене между новостройками и вторичным жильем не позволяет семьям купить квартиру, на что они регулярно жалуются депутатам, прося решить проблему. Сегодня разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках становится всё больше. В апреле–июне этого года в среднем по России он достиг 60%, следует из данных ЦБ. Средняя цена одного квадратного метра в «первичке» по всем квартирам превысила 205 тыс. рублей, а во «вторичке» составила 128 тыс.

В тех городах, где льготная ипотека не распространяется на вторичный рынок, семьи сталкиваются с «сумасшедшей ставкой в 21%», непосильной не только для многодетной, но и для любой семьи в России, отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил, что его партия обратится в правительство и предложит расширить семейную ипотеку.

«Как люди в той же Кировской области, где средняя зарплата 65 тысяч рублей, смогут осилить ежемесячный платеж в 90 тыс.? Никак. Мы обратимся в правительство с предложением смягчить условия и кратно расширить список городов, где можно брать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, которое часто значительно доступнее для граждан, чем новостройки», — сказал Леонид Слуцкий.

Ранее к депутатам неоднократно обращались семьи из регионов, не имеющие возможности купить жилье. Например, многодетная мама Дарья из Кирова, родившая третьего ребенка в этом году, рассказала, что хотела бы купить квартиру на вторичном рынке с готовым ремонтом, но из-за высоких ставок сделать этого не может, пишут «Известия».

«При стоимости квартиры в Кирове 6 млн 400 тысяч рублей, при первоначальном взносе примерно 1,5 млн, процентная ставка 21%. А ежемесячный платеж 90 тысяч рублей, — сетует россиянка. — Почему я, как многодетная, не могу купить на выгодных условиях квартиру на вторичном рынке? Почему я не могу выбирать?»

Жительница Владимирской области написала, что может позволить только вторичное жилье при условии размера ставки в 6–10%. Однако в ее городе семейная ипотека не распространяется на «вторичку», из-за чего вместе с семьей она уже долгое время не может переехать из двухкомнатной квартиры в старом доме. «Своего хорошего жилья у нас никогда не будет», — возмущается женщина.

Власти решили ограниченно расширить семейную ипотеку на «вторичку» с 1 апреля 2025 года, однако, как позднее сообщали в российских банках, из-за жестких условий программы граждане проявляли слабый интерес к нововведению. Весной спрос на новостройки превышал интерес к «вторичке» более чем в 30 раз. При этом в тот же период вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил о готовности расширения семейной ипотеки при необходимости, однако позднее эта тема не поднималась.