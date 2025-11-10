Спорт

Псковские пенсионеры смогут получить 10 тысяч рублей за выполнение норм ГТО

Пенсионеры в возрасте 65 лет и старше смогут получить сертификат номиналом в 10 тысяч рублей, если сдадут нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» и получат знак отличия, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: группа сети «ВКонтакте» «Центр спортивной подготовки Псковской области»

Денежный сертификат, согласно постановлению, можно будет получить в следующем году, однако норматив ГТО необходимо выполнить уже в текущем году. Реализовать сертификат можно будет у исполнителей физкультурно-оздоровительных услуг, включенных в реестр. Например, его можно использовать на абонемент в тренажерном зале или на занятия в бассейне, так как данная дисциплина входит в перечень возможных испытаний.

С обязательными дисциплинами и испытаниями на выбор для разных возрастов можно ознакомиться на официальном портале.

Дополнительную информацию можно получить у регионального оператора по телефону: 8 (811) 220-10-57 доб. 11, а также по электронной почте: gto@csppskov.ru.